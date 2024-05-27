ВОЙНА В Украине Украинские военные добились успеха в Харьковской области

2024-05-27 15:39

Сегодня на фронте произошло 29 боевых столкновений. Украинские военные имеют успех в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Указано, что захватчики совершили 706 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 24 – с применением РСЗО. Также враг нанес три авиационных удара и 51 раз атаковал дронами-камикадзе.

"На Харьковском направлении наши воины сегодня отразили атаку агрессора в направлении Липцев. Украинские подразделения проводят меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех", – говорится в сообщении.

За 26 мая враг потерял в этом направлении 191 бойцов, среди которых 63 – убитыми. Также ВСУ уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БПЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесено поражение по 24 блиндажам.

На Купянском направлении с начала суток противник четырежды пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невские атаки отражены. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируется.

За прошедшие сутки на Купянском направлении общие потери врага составили 114 человек, из них 42 – безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два склада боеприпасов. Повреждена еще одна артсистема противника.

На Северском направлении наши воины отражали пять штурмов захватчиков. Остановлены три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация там напряженная.

На Краматорском направлении противник предпринял неудачную попытку атаковать в районе Клещиевки.

На Покровском направлении ВСУ принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 263 человека убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть бронемашин, два автомобиля и два миномета.

На Кураховском направлении продолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки. Ситуация динамична и остается под контролем сил обороны.

На Времивском направлении сегодня ведется оборонное сражение неподалеку от Старомайорского. Ситуация там контролируется.

На Ореховском направлении штурмовых действий противника не происходило. В то же время, агрессор ведет интенсивный огонь с целью вытеснения ВСУ из переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, а именно – на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.

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