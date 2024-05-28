Политика путин боится Саммита мира и собирается устроить какую-то свою платформу – Зеленский

2024-05-28 20:48

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на фоне Саммита мира в Швейцарии, который организует летом Украина, российский правитель Владимир Путин решил устроить какую-то "параллельную платформу".

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо

Прямая речь: "Мы предложили дипломатический путь - Саммит мира ... Мы обращаемся к лидерам мира, если ты хочешь мира, то давайте встречаться на Саммите мира. И совершенно справедливо, что эту площадку готовим мы вместе с другими партнерами, потому что война у нас, поэтому инициатива должна быть у нас. Мы - жертва, на нас напали, нас убивают.

Не надо искать альтернативы. Надо идти этим путем, если есть другие мнения, пожалуйста, приезжайте на саммит у нас открытый микрофон. Любое государство может приехать и отстаивать свое мнение и предлагать предложения по дипломатическому окончанию войны...

Путин очень боится Саммита мира. Он думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот Саммит и продолжает это делать. И поэтому сейчас думает устроить какую-то параллельную платформу. Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались. Я считаю, что есть те, кто может поддержать Россию, значит они поддерживают войну".

Детали: По словам президента, на Саммите ожидают нескольких представителей из Африки.

Также Зеленский хотел бы личного присутствия президента США Джо Байдена.

Президент отметил, что Путин будет "стоя аплодировать", если Байдена не будет. В частности, потому что после Саммита мира - Россия захочет организовать что-то свое и присутствие представителей великих держав поможет Украине.

Что предшествовало: Накануне Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира и призвал лидеров США и Китая лично принять участие в этом событии.

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не приглашали.