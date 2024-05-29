Политика Китай был готов передать рф оружие, но Байден заставил Си Цзиньпиня передумать, - WP

2024-05-29 18:26


В начале полномасштабной войны лидер Китая Си Цзиньпинь был готов оказать России военную помощь, но президент США Джо Байден заставил его передумать.

Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники. По его словам, менее чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, однако Москва попросила Пекин об оружии.

"Они [китайцы] уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", - написал Игнейшс.

Неназванные собеседники, знакомые с ситуацией, отметили, что хотя лидера КНР и возмутил звонок американского президента, он решил воздерживаться от прямых поставок оружия России.

В то же время американские официальные лица утверждают, что Си поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ и одному из самых доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, следить за скрытой помощью, которую Китай оказывает России.

Война в Украине - позиция Китая

Министр обороны Британии Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению РФ летальной помощи для использования россиянами в противостоянии с украинцами.

NYT недавно писал, что Китай подставил России плечо в финансировании войны.

Китай пообещал не отправлять оружие в Россию, но он поддерживает российскую экономику, покупая нефть и расширяя другие виды торговли. РФ использует доходы от этой торговли для производства оружия.

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