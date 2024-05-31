ВОЙНА В Украине Почему на самом деле Китай не стал поставлять оружие русским оккупантам

2024-05-31 19:31

Лидер Китая Си Цзиньпинь был готов предоставить роССии военную помощь в начале полномасштабной войны, но президент США Джо Байден помог ему передумать. Об этом в колонке для The Washington Post заявил политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники.

Меньше чем через три недели после вторжения рашистов в Украину Китай начал публично призывать к миру, но москва попросила Пекин об оружии, сообщает обозреватель.

"Они (китайцы) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает россии оружие", - уверяет Игнейшс.

Знакомые с ситуацией собеседники отметили, что лидера КНР возмутил звонок американского президента, но он решил воздерживаться прямых поставок оружия россии.

Американские чиновники утверждают, что Си поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ и одному из наиболее доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, присматривать за скрытой помощью, которую Китай предоставляет россии.