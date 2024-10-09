Мир Западные СМИ выяснили, как именно рф нелегально поставляет оружие йеменским хуситам

2024-10-09 15:38

"Торговец оружием от путина" Виктор Бут вернулся к своим нелегальным делам. Об этом информирует The Wall Street Journal в эксклюзивном репортаже.

Со ссылкой на неназванного сотрудника одной из европейских служб безопасности, а также на несколько других неназванных источников газета пишет, что торговец оружием Бут принимал участие в переговорах с йеменскими хуситами по продаже автоматов АК-47.

Встреча с хуситами проходила в москве в августе 2024 года. В результате состоявшихся переговоров йеменское реакционное движение закупило автоматов на 10 млн долларов.

"В августе с целью согласовать закупку автоматического оружия на 10 миллионов долларов в Москву прибыли представители хуситов и были встречены все тем же знакомым нам уже Бутом, которого ни с кем нельзя спутать ввиду его внешней особенности - усов", - отмечает издание.

По данным издания, оружие может быть доставлено ​​в этом месяце, замаскированное под поставку продовольствия, в частности россия в Йемен осуществляла поставки зерна.

Виктор Бут вернулся на россию два года назад после его обмена на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер. В настоящее время он даже является депутатом в Ульяновской народной республике рф.

CNN писало, что рф планировала передать хуситам ракеты и военную технику, но передумала под давлением Саудовской Аравии. Однако об участии Бута в переговорах не сообщалось. Вооружать хуситов москве выгодно ввиду их противостояния США в Йемене и Красном море. С начала войны, начавшейся между Израилем и ХАМАС, эта группировка неизменно атакует танкеры с нефтью в Красном море, а иногда даже американские военные суда.

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