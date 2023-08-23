Мир Китай категорически отрицает поставку на рф комплектующих для производства оружия

2023-08-23 08:24

Китай не поставляет московии компоненты и комплектующие для производства оружия, используемого в войне против Украины. Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, сообщает Укринформ.

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения", - заверил Вэньбин.

По его словам, подходы и практики Китая в этом вопросе являются последовательными и прозрачными, поэтому китайская сторона считает подобные сообщения "злыми намерениями отдельных СМИ" и выступает против безосновательных упреков.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", - добавил представитель МИД.

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Мир

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Пять самолетов за три дня: СМИ узнали, кто атаковал роССийские аэродромы беспилотниками 2023-08-22 22:15
Декларацию в поддержку Украины подписали лидеры еще 11 стран юго-восточной Европы 2023-08-22 15:37
роССийские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов 2023-08-21 17:37