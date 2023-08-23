Мир Китай категорически отрицает поставку на рф комплектующих для производства оружия

2023-08-23 08:24

Китай не поставляет московии компоненты и комплектующие для производства оружия, используемого в войне против Украины. Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, сообщает Укринформ.

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения", - заверил Вэньбин.

По его словам, подходы и практики Китая в этом вопросе являются последовательными и прозрачными, поэтому китайская сторона считает подобные сообщения "злыми намерениями отдельных СМИ" и выступает против безосновательных упреков.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности", - добавил представитель МИД.