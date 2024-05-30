ВОЙНА В Украине Авиация и артиллерия Украины за сутки уничтожила 14 районов сосредоточения личного состава и техники врага

2024-05-30 13:35

За минувшие сутки воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объектов рашистов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 30 мая.



На Харьковском направлении общие потери захватчиков в среду составили 155 человек, из них 64 - безвозвратные и 49 единиц вооружения и военной техники. Уничтожены одна артиллерийская система, 16 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждены один танк, одна РСЗО, семь артсистем и четыре автомобиля противника. Кроме того, поражены девять блиндажей и три склада боеприпасов.



На Купянском направлении оккупанты потеряли в среду 108 человек убитыми и ранеными. В частности, уничтожены танк, склад боеприпасов и наземный дрон противника.



На Покровском направлении враг потерял в среду 264 человека, из них 124 - безвозвратные потери. Уничтожены один танк, шесть ББМ, средство РЭБ, два автомобиля и миномет противника. Повреждены два танка и четыре боевые бронированные машины.