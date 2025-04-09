ВОЙНА В Украине Враг фактически начал новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, - Сырский

2025-04-09 16:41

Вражеская армия фактически начала новое наступление на Сумскую и Харьковскую области. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

"Я могу сказать, что президент (Владимир Зеленский - ред.) абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях", - заявил он.

По словам Сырского, Россия продолжает стратегическое наступление с целью захвата Украины.

"Враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения вглубь, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей. Он придерживается тех целей или пытается выполнить те задачи, которые ему были поставлены", - подчеркнул главком.

Он рассказал, что, несмотря на все мирные переговоры, наблюдается только увеличение интенсивности наступательных действий.

А отвечая на вопрос, могут ли также быть элементом подготовки к новому наступлению на Украину с территории Беларуси совместные с вооруженными силами России масштабные учения Запад-2025, главком отметил, что "все учения имеют какую-то цель".

"И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск. Собственно, так начиналось и в 2022 году", - напомнил Сырский.