ВОЙНА В Украине Враг фактически начал новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, - Сырский

2025-04-09 16:41

Вражеская армия фактически начала новое наступление на Сумскую и Харьковскую области. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

"Я могу сказать, что президент (Владимир Зеленский - ред.) абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях", - заявил он.

По словам Сырского, Россия продолжает стратегическое наступление с целью захвата Украины.

"Враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения вглубь, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей. Он придерживается тех целей или пытается выполнить те задачи, которые ему были поставлены", - подчеркнул главком.

Он рассказал, что, несмотря на все мирные переговоры, наблюдается только увеличение интенсивности наступательных действий.

А отвечая на вопрос, могут ли также быть элементом подготовки к новому наступлению на Украину с территории Беларуси совместные с вооруженными силами России масштабные учения Запад-2025, главком отметил, что "все учения имеют какую-то цель".

"И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск. Собственно, так начиналось и в 2022 году", - напомнил Сырский.

subscriber subscriber

Еще по теме

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги изменений на фронте за месяц

2025-04-01 08:24

Сырский заявил, что за месяц эффективность украинских беспилотников выросла на 22%

2025-03-11 12:27

Аналитики ISW назвали причину сокрытия врагом реальных данных о ситуации в Курской народной республике

2025-02-14 16:44

Сырский заявил, что 66% вражеской военной техники сейчас уничтожают именно дронщики

2025-02-08 10:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Враг фактически начал новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, - Сырский

2025-04-09 16:41

На вооружение ВСУ принят новый робот-вездеход, оснащенный крупнокалиберным пулеметом

2025-04-09 14:39

У Шмыгаля заявили, что все выплаты военным будут осуществляться вовремя и в полном объеме

2025-04-09 12:30

За время войны Бельгия предоставила Украине помощь на сумму более чем в 2,2 млрд евро

2025-04-09 08:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Враг фактически начал новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, - Сырский 2025-04-09 16:41
На вооружение ВСУ принят новый робот-вездеход, оснащенный крупнокалиберным пулеметом 2025-04-09 14:39
У Шмыгаля заявили, что все выплаты военным будут осуществляться вовремя и в полном объеме 2025-04-09 12:30
За время войны Бельгия предоставила Украине помощь на сумму более чем в 2,2 млрд евро 2025-04-09 08:24