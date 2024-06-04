ВОЙНА В Украине В ГБР рассказали, чем сегодня заменяют тюремные сроки для дезертиров из армии

2024-06-04 12:27

Задачей Государственного бюро расследований является помощь бойцам, покинувшим место службы, вернуться на боевые позиции, а не увеличивать статистику уголовных производств за уклонение от службы. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии Интерфакс-Украина.

Глава ГБР подчеркнул, что приоритетом в этом вопросе являются профилактические меры и разъяснительная работа.

Сухачев не предоставил конкретные цифры количества уголовных производств относительно самовольного оставления места службы, но отметил, что эта статистика не влияет на обороноспособность Украины.

Директор ГБР подчеркнул, что уже существует комплекс мер, позволяющих оперативно устанавливать местонахождение каждого покинувшего часть военнослужащего и возвращать его на место несения службы.

"Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно покинувшего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм к автоматизму", - добавил Сухачев.