У додатку Резерв+ після оновлення з'явився новий статус - "вимагає базової загальновійськової підготовки", пишуть користувачі в соцмережах.

Представниця Міноборони Галина Воловина пояснила у коментарях, що це означає відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

Це може вказувати на необхідність пройти базову військову підготовку, якщо іншу військову спеціальність не було підтверджено.

В Міноборони запевнили, що таке визначення військово-облікової спеціальності не вимагає від користувача додаткових дій та не стане підставою для штрафу чи будь-яких обмежень.

Відмітка нібито використовується лише для обліку кількості військовозобов’язаних, які потребуватимуть підготовки у разі призову під час мобілізації на особливий період.

