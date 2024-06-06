Мир Бундесвер резко увеличил объемы заказов 155-мм артснарядов у концерна Rheinmetall

2024-06-06 13:35

Бундесвер намерен заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировалось.

Согласно письму Министерства обороны Германии, армия планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.

У Rheinmetall уже есть соглашение стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сотен тысяч снарядов, запалов и зарядов.

Новые боеприпасы предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия также поставляет оружие Украине.

Размещая заказ, Минобороны Германии также стремится гарантировать, что Rheinmetall сможет установить новую производственную линию в центральногерманском городе Унтерлюсс.