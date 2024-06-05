ВОЙНА В Украине ВСУ смогут пойти в наступление: в США анонсировали новую партию военной помощи

2024-06-05 16:05


Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты в ближайшие недели объявят о новой партии военной помощи Украине.

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", - сказал он.

По словам советника Байдена, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью. Однако на сегодня Силы обороны "укрепляют линии" в ключевых местах и останавливают наступление оккупационных войск к северу от Харькова.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", - сказал он.

Как добавил Салливан, в Вашингтоне надеются, что в конце концов ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.
Война в Украине - последние новости

Ранее украинский командир рассказал, что сейчас российские оккупационные силы контролируют около 20% Волчанска Харьковской области. Захватчики рассредотачиваются по зданиям и подвалам.

Как писал DeepState, российские захватнические войска не оставляют попыток выйти на трассу Угледар-Водяное-Константиновка. Атаки осуществляются по всей линии трассы с целью найти слабые места, но московиты наталкиваются на встречу огнем. Небольшие продвижения, которых со временем все же достигают оккупанты, даются им большими потерями.

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