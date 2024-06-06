Электронные проездные документы официально приравняли к бумажным

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о внедрении электронных билетов в автомобильном и городском электротранспорте. Е-билеты приравнивают к бумажным. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
В первом чтении законопроект №5705 был принят в январе 2022 года. Во втором чтении проект поддержали 256 народных депутатов.
Документ позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспорта – внедрение электронного билета.
Цель принятия законопроекта:
В ряде городов Украина уже пользуется электронными билетами для проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит дальнейшую диджитализацию систем проезда в городском транспорте.