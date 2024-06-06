Жизнь Электронные проездные документы официально приравняли к бумажным

2024-06-06 12:30

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о внедрении электронных билетов в автомобильном и городском электротранспорте. Е-билеты приравнивают к бумажным. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.


В первом чтении законопроект №5705 был принят в январе 2022 года. Во втором чтении проект поддержали 256 народных депутатов.

Документ позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспорта – внедрение электронного билета.

Цель принятия законопроекта:

  • использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа (как это действует в случае с бумажным);
  • создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.


В ряде городов Украина уже пользуется электронными билетами для проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит дальнейшую диджитализацию систем проезда в городском транспорте.

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