Мир Украинцы призывного возраста в Германии столкнулись с новыми проблемами: "серый паспорт" и запрет на проезд

2024-08-12 20:04



Более четверти миллиона украинцев призывного возраста, нашедших убежище в Германии, вынуждены вернуться домой.

Об этом говорится в результатах опроса среди чиновников федеральных земель, которые публикует DW.

Так, в Германии наблюдается тенденция к ужесточению политики в отношении украинских мужчин призывного возраста. Тем, у кого нет действующего паспорта, не выдаются немецкие проездные документы. Для его продления им рекомендуется поехать в Украину.

Исходя из результатов опроса, многие чиновники федеральных земель, которые занимаются выдачей немецких проездных документов мигрантам, перестали выдавать их украинским мужчинам призывного возраста. Ключевым условием получения такого документа является наличие у заявителя действующего паспорта, выданного страной его происхождения.

В случае отсутствия такого паспорта или если срок его действия истек, чиновники отказывают в выдаче проездных документов. Свой отказ они обосновывают существующими нормами законодательства Германии.

"Иммиграционные власти земли Гессен последовательно применяют федеральное законодательство, не выдавая украинским мужчинам призывного возраста немецкие проездные документы, которые их заменяют", - заявили в Министерстве внутренних дел земли Гессен.

При этом в Германии существует альтернативный вариант для иностранцев с просроченными паспортами - так называемый "серый паспорт". Это временный документ, который может заменить обычный паспорт. Однако получить "серый паспорт" можно только при определенных условиях. Главное из них - невозможность обновить свой национальный паспорт в стране происхождения.

То есть немецкое законодательство признает приоритет в выдаче таких документов за страной, из которой происходит мигрант. Сейчас немецкие чиновники не видят препятствий для того, чтобы украинцы поехали домой, и получили там новый паспорт.