Жизнь В Киевском метро снова продавливают повышение тарифа на проезд до 30 грн

2024-01-19 13:30

Директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что обоснованный тариф на проезд в метро превышает 30 гривен. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, такая стоимость обусловлена подорожанием одной из составляющих тарифа - цены на электроэнергию.

"Тариф последний раз повышался в 2018 году. Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были затраты на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня - более 30 грн", - отметил Брагинский.

Он добавил, что именно такие данные по себестоимости предприятие представляет в КГГА.

"Вопрос тарифа - это не компетенция Киевского метрополитена. Мы не повышаем тариф, но ежегодно представляем данные в Департамент экономики относительно себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованного тарифа", - объяснил директор метрополитена.

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