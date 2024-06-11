Политика В Германии признали, что вернулись времена "холодной войны" - готовят целую армию резервистов

2024-06-11 09:24

Министерство обороны Германии намерено увеличить количество резервистов вооруженных сил (бундесвера) до 60 тыс. человек. Об этом заявил заместитель генерального инспектора бундесвера Александер Хоппе, передает Zeit.

Он отметил, что резервисты будут обучены и вооружены, как было во времена "холодной войны", а в войско должны войти как мужчины, так и женщины.

"Без резерва не получится. Мы видим это в Украине. Это должно проникнуть в голову каждому. Структуры должны быть такими, чтобы эти резервные подразделения могли быть интегрированы в действующие силы", - отметил он.

Хоппе добавил, что резерв будет адаптирован к нынешним вызовам политики безопасности, чтобы он мог надлежащим образом поддерживать бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны НАТО.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Бундесвере готовятся к возможному конфликту между россией и НАТО и смоделировали сценарий нападения рашистов на НАТО.