Жизнь В Украине будет бушевать ненастье: где обещают сильные грозы и шквалы

2024-06-11 16:05

Во вторник, 11 июня, в Украине будут грозы и шквалы в ряде областей. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на подавляющем большинстве территории Украины. Ненастье обойдет только Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщили прогноз погоды на июнь 2024 года. В частности, украинский Гидрометцентр сообщает, что первый месяц лета окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя лунная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла.