ВОЙНА В Украине Ивановское оккупировано или нет: в ВСУ разъяснили ситуацию

2024-06-11 20:48



Украинские воины дают достойный отпор противнику под Часовым Яром, подчеркнули в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Российские оккупанты не захватили село Ивановское (Донецкая область), которое находится возле города Часов Яр.

Противники "насыпают" по этому населенному пункту "со всего, пытаясь взять его", рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (объединение Вооруженных сил Украины) Назар Волошин в комментарии Liga.net.

"…Но украинские воины держатся и дают достойный отпор врагу", - сказал собеседник. Волошин добавил, что с начала суток и по состоянию на 9:00 вторника, 11 июня, украинские воины пресекли семь попыток оккупантов прорвать нашу оборону возле Ивановского, Андреевки, Нового и Клещиевки.

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Противники уже длительное время пытаются наступать на Часов Яр с разных направлений и получают "по зубам" от украинских воинов. 10 июня аналитики DeepState поделились информацией, что враг якобы смог "оккупировать" Ивановское. Украинская сторона не сообщала о потере контроля над этим населенным пунктом.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец поделился, что вчера противники в Донецкой области активно открывали огонь из артиллерии. Эксперт подчеркнул, что Ивановское считается "серой зоной", и даже если оккупанты там продвинутся, то это не повлияет на устойчивость обороны нашей армии под Часовым Яром.