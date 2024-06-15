ВОЙНА В Украине Повестка по почте: в Минобороны объяснили, при каких условиях будет считаться врученной

2024-06-15 09:30

Дмитрий Лазуткин уточнил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.

После 16 июля повестки в Украине смогут присылать по обычной почте – после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Об этом в эфире "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Почтой заказным письмом действительно будут посылаться повестки после 16 июля. Повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да", – сказал он.

Лазуткин также уточнил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил спикер Минобороны.

Следует отметить, что повестка в дверь не будет считаться законно врученной. Впрочем, повестку сочтут врученной, если ее вручат лично человеку, которому она касается. Кроме того, на ней следует поставить подпись о получении. Иначе – этот документ не будет иметь юридическую силу.