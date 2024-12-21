ВОЙНА В Украине Концерн Rheinmetall обеспечит ВСУ зарядами для 155-мм артиллерии - контракт уже заключен

2024-12-21 16:45

Немецкий концерн Rheinmetall заключил контракт с Минобороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм пушек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Указано, что стоимость заказа, размещенного в IV квартале текущего года, составляет около 9 млн евро. Он предполагает поставку нескольких десятков тысяч 155-мм модулей метательных зарядов разных типов. Они должны быть поставлены в январе 2025 года.

"Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и систем подачи топлива. В современной артиллерии снаряды и метательные заряды заряжаются отдельно для достижения разных дальностей стрельбы", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Rheinmetall получил заказ на поставку в Украину еще 20 БМП Marder в рамках военной помощи.