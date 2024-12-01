ВОЙНА В Украине Для прохождения ВВК больше не нужно будет идти в ТЦК: Минобороны анонсировало цифровую реформу

2024-12-01 11:30

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили реформу военно-врачебных комиссий, которая устранит необходимость посещать территориальные центры комплектования.

Источник: Минобороны, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

Детали: В Минобороны признали, что современная система ВВК имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

"Принципы работы ВВК не менялись десятилетиями. Система, которая существует сейчас, является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков", – отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Прямая речь Черногоренко: "Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту пребывания. А дальше никакой беготни государственными учреждениями - за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет длиться считанные минуты".

Детали: Внедрение реформы будет происходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Черногоренко отметила, что 1 этап цифровой реформы будет реализован в течение 3 месяцев. "Результат – электронное направление на ВВК в Резерв+ и, собственно, сам вывод ВВК в электронном виде", – сообщает заместитель министра.

2 этап позволит военнообязанным самостоятельно выбрать больницу, где проходить медицинский осмотр для формирования заключения ВВК. "Будет выполнено до 1 июня 2025 года", – говорит Черногоренко.

Прямая речь Черногоренко: "Наше предложение – создать прозрачный и понятный путь, который создаст основу для доверительных отношений и сделает так, чтобы выносились справедливые выводы".