ВОЙНА В Украине ВС рф продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске: что там происходит

2024-06-17 20:48

Российские войска удерживали позиции в северо-западной части завода.

Российские войска 15 и 16 июня продолжали наступательные действия на севере Харьковской области в районе Глубокого, Волчанского и Тихого.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Геолокационные видеозаписи указывают на то, что захватчики продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске в неустановленную дату, поскольку украинские и российские источники предоставляли противоречивые сообщения.

Геолокационные кадры украинских сил, наносящие удары по российским позициям на Агрегатном заводе, опубликованы 15 июня, свидетельствует, что российские войска удерживали позиции в северо-западной части завода.

Украинский источник сообщил, что враг вошел на территорию завода примерно 13 мая в начале боев в Волчанске и контролировал происки минимум до 1 июня.

Однако оккупантам не удалось усилить российскую группировку в течение 6-14 июня.

"Украинский источник отметил, что информация о ситуации вокруг завода поступает с опозданием", — говорится в сообщении.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, на Агрегатном заводе находились изолированными около 200 оккупантов, в том числе погибшие и раненые. Это произошло после того, как они пытались пересечь реку Волчу к востоку от завода, а вошли в здание после того, как попали под украинский огонь.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам своей поездки на фронт сообщил, что в Волчанске российская армия "увязла".

"В Волчанске противник погряз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений по другим направлениям", — отметил главком.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Процесс подвоза пищи и боекомплектов для вражеских сил усложнен – снабжение происходит дронами.