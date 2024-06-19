Политика В США назвали страну, которая поддерживает военную машину роССии

2024-06-19 19:15

 

В частности, речь идет о поставках микроэлектроники в РФ.

Компании из Китая продолжают поставки в Российскую Федерацию продукции для усиления ее военных возможностей. В частности, микроэлектроники.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

"Они (китайская сторона – Ред.) продолжают поставлять компоненты для военного оборудования и систем вооружения (в РФ – Ред.)", — подчеркнул представитель администрации президента США.

Речь идет о поставках микроэлектроники. В Белом доме говорят, что таким образом Пекин помогает спасти от развала российскую оборонно-промышленную базу. Кирби отмечает, что Вашингтон выразил КНР свою обеспокоенность. По его словам, ограничение возможностей РФ производить оружие остается одним из основных вопросов, над которыми работают Штаты.

"Мы многое сделали, чтобы привлечь Путина к ответственности. Это означает, что некоторые из китайских компаний наказаны за поддержку, которую они оказывают российской оборонно-промышленной базе",— пояснил Кирби.

Напомним, США также обеспокоены углублением отношений агрессора России и Северной Кореи. Именно поэтому Вашингтон будет "тщательно отслеживать развитие" сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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