Мир Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на $10 млрд, - NYT

2023-10-17 16:48

 

Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на троих неназванных должностных лиц.

Как отмечается, сейчас американские законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, объединяющий военную помощь Израилю и Украине, средства на укрепление границы с Мексикой и Тайванем.

15 октября советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что тот на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом свыше $2 миллиардов. Так что $10 млрд, о которых пишет NYT, – это на $8 млрд больше суммы, которую запланировал согласовать Белый дом.

subscriber subscriber

Еще по теме

TikTok удалил 500 тысяч видео и блокировал трансляции, связанные с войной в Израиле

2023-10-17 15:37

Дипломаты назвали реальные причины платной эвакуации граждан из Израиля

2023-10-17 14:32

Зеленскому пока отказали в визите в Израиль – СМИ

2023-10-16 21:37

Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство

2023-10-16 19:15

Еще новости в разделе "Мир"

Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на $10 млрд, - NYT

2023-10-17 16:48

Дипломаты назвали реальные причины платной эвакуации граждан из Израиля

2023-10-17 14:32

Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство

2023-10-16 19:15

видео Президент Азербайджана поднял флаг страны в главном городе Нагорного Карабаха

2023-10-16 08:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на $10 млрд, - NYT 2023-10-17 16:48
Дипломаты назвали реальные причины платной эвакуации граждан из Израиля 2023-10-17 14:32
Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство 2023-10-16 19:15
видео Президент Азербайджана поднял флаг страны в главном городе Нагорного Карабаха 2023-10-16 08:26