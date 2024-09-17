Политика США готовит особый пакет военной помощи Украине, который позволит стабилизировать фронт

2024-09-17 11:33

В Белом доме сейчас работают над существенным пакетом помощи Украине, который будет включать в себя ряд различных возможностей. Его планируют объявить до конца этого месяца. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан.



"Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению, а также что мы лишаем россию возможности совершить какой-то прорыв, который привел бы к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на восток", - сказал Салливан.



Он также прокомментировал задержки с помощью, отметив, что это вопрос не политической воли, а логистики. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.



Как другой пример поддержки, он привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.



"Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и пришлите их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим соглашаюсь", - подчеркнул советник президента Байдена.