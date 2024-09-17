Политика США готовит особый пакет военной помощи Украине, который позволит стабилизировать фронт

2024-09-17 11:33

В Белом доме сейчас работают над существенным пакетом помощи Украине, который будет включать в себя ряд различных возможностей. Его планируют объявить до конца этого месяца. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан.

"Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению, а также что мы лишаем россию возможности совершить какой-то прорыв, который привел бы к стратегическим выгодам от их дальнейшего продвижения на восток", - сказал Салливан.

Он также прокомментировал задержки с помощью, отметив, что это вопрос не политической воли, а логистики. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

Как другой пример поддержки, он привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.

"Я сказал: возьмите все эти ракеты, все до единой, и пришлите их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим соглашаюсь", - подчеркнул советник президента Байдена.

subscriber subscriber

Еще по теме

США и Британия разрешили Киеву бить по целям в тылу рф, однако не объявляют об этом — The Guardian

2024-09-15 12:30

США "воспринимают серьезно" угрозы роССии - Кирби

2024-09-14 13:30

США заказали новейшие ракеты AMRAAM, часть которых передадут Украине для снаряжения F-16

2024-09-13 22:12

США завершают план ослабления ограничений ударов ВСУ по территории рф, - Politico

2024-09-12 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Кого из украинских беженцев в странах ЕС могут лишить социальных выплат

2024-09-17 13:35

Украина обсудила с МУС шаги по обеспечению ответственности рашистов за международные преступления

2024-09-17 12:27

США готовит особый пакет военной помощи Украине, который позволит стабилизировать фронт

2024-09-17 11:33

Владимир Зеленский озвучил реальные последствия задержек по поставкам вооружения

2024-09-17 10:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кого из украинских беженцев в странах ЕС могут лишить социальных выплат 2024-09-17 13:35
Украина обсудила с МУС шаги по обеспечению ответственности рашистов за международные преступления 2024-09-17 12:27
США готовит особый пакет военной помощи Украине, который позволит стабилизировать фронт 2024-09-17 11:33
Владимир Зеленский озвучил реальные последствия задержек по поставкам вооружения 2024-09-17 10:26