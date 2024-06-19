Мир Покушение на казахского оппозиционного журналиста в Киеве - есть реакция президента Казахстана

2024-06-19 13:34

Казахстан готов присоединиться к расследованию покушения на казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова. Об этом заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews в среду, 19 июня.

Он заверил, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона.

"Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать состоявшееся вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова", - заявил Токаев.

Президент Казахстана поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по поводу покушения на Садыкова.

"В случае необходимости казахские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - подчеркнул он.

Напомним, 18 июня в Киеве неизвестный расстрелял водителя автомобиля в Шевченковском районе и скрылся. Позже стало известно, что жертвой нападения стал журналист Айдос Садыков из Казахстана. Он известен критикой казахских властей и персонально Токаева.

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