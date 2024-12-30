Политика Президент Азербайджану вимагає визнання провини рф за авіакатастрофу літака Azerbaijan Arilines

2024-12-30 08:23

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав вибачень і визнання провини від росії за авіакатастрофу пасажирського літака Azerbaijan Arilines в Казахстані. Про це він заявив в інтерв'ю Caliber.

"У чому вони полягали? По-перше, російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, повинна визнати свою провину. По-третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності, і Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови", - сказав Алієв.

За словами президента Азербайджану, першу з вимог вже було виконано.

"Сподіваюся, що й інші наші умови будуть прийняті. Усі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань, це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки", - додав він.

Нагадаємо,, 25 грудня в Казахстані розбився літак Азербайджанських авіаліній, який летів рейсом Баку-Грозний. Загинули 38 людей, переважно громадяни Азербайджану. Пізніше ЗМІ повідомили, що літак був атакований на підході до Грозного ракетою із зенітного комплексу Панцир-С. Після цього рашисти заборонили екіпажу приземлятися в аеропортах рф.