Спорт Мирча Луческу заявил, что командам-слабакам не место на чемпионатах мира и Евро-2024

2023-11-23 10:27

Мирча Луческу высказался против участия слабых команд на чемпионатах мира и Европы. Румынский специалист, которому исполнилось 78 лет, заявил в интервью Gazeta Sporturilor, что не понимает нынешней политики ФИФА и УЕФА.

Особенно досталось сборной Казахстана, которая до последнего претендовала на выход в финальную часть Евро-2024. И даже заняв 4 место в группе, казахи сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги наций.

"Сейчас так много команд, которые квалифицировались на финальную стадию Евро-2024. Когда я был тренером, на Евро было 8 команд, и только 7 отбирались из-за квалификации. Сейчас их 24. На чемпионате мира будет 32, потом - 48. Очень маленькие страны могут попасть на турнир.

Казахстан на Евро-2024? Это было бы что-то совсем и совершенно ненормальное. Это действительно невероятно, что УЕФА разрешает нечто подобное, это невероятно", - сказал Луческу.

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