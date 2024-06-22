В Минобороны сказали, что грозит работодателю за отказ вручать повестки

Украинцам рассказали об участии работодателя в процессе мобилизации, и что будет, если работодатель отказывается вручать повестки.
Об этом сообщили в Минобороны Украины
Так, руководитель может получить распоряжение соответствующего председателя районной, городской или военной госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных в ТЦК.
Обратите внимание, что в таком случае издается приказ руководителя предприятия о проведении оповещения резервистов и военнообязанных.
В частности, в приказе указываются:
Следовательно, руководитель организует оповещение работников предприятия через ответственных лиц в рабочее время, вручая повестки под их личную подпись. На предприятии обеспечивается информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации.
Вдобавок к этому руководители письменно сообщают ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.
Таким образом, руководители обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей, организуя их перевозки от предприятия или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути. Безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, или написавших заявления об увольнении.
Нарушение требований законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой административную ответственность согласно части 3 статьи 210-1 КУоАП, с наложением штрафа от 34 000 гривен до 59 500 гривен.