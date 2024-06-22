ВОЙНА В Украине В Минобороны сказали, что грозит работодателю за отказ вручать повестки

2024-06-22 10:30

Украинцам рассказали об участии работодателя в процессе мобилизации, и что будет, если работодатель отказывается вручать повестки.

Об этом сообщили в Минобороны Украины

Так, руководитель может получить распоряжение соответствующего председателя районной, городской или военной госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных в ТЦК.

Обратите внимание, что в таком случае издается приказ руководителя предприятия о проведении оповещения резервистов и военнообязанных.

В частности, в приказе указываются:

основание и цель издания;

перечень лиц, подлежащих оповещению;

дата, время и место их прибытия;

способы доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который прислал распоряжение;

ответственные лица за осуществление оповещения;

порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;

другие вопросы.

Следовательно, руководитель организует оповещение работников предприятия через ответственных лиц в рабочее время, вручая повестки под их личную подпись. На предприятии обеспечивается информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации.

Вдобавок к этому руководители письменно сообщают ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.

Таким образом, руководители обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей, организуя их перевозки от предприятия или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути. Безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, или написавших заявления об увольнении.

Нарушение требований законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой административную ответственность согласно части 3 статьи 210-1 КУоАП, с наложением штрафа от 34 000 гривен до 59 500 гривен.