Мир Группировка ХАМАС впервые подтвердила готовность отказаться от управления сектором Газа

2025-02-17 14:39

ХАМАС готов отказаться от управления сектором Газа. Группировка с воскресенья начнет обсуждать реализацию второй фазы соглашения с Израилем об освобождении заложников и прекращении огня. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Ранее чиновник Усама Хамдан сообщил катарскому телеканалу Al Araby TV, что палестинская террористическая группировка будет готова вести переговоры по второму этапу соглашений о прекращении огня и освобождении заложников с понедельника.

Хадман отметил приверженность ХАМАС соглашению и процитировало его следующее заявление.

"Если Израиль выполнит свои обязательства, то мы продолжим освобождать заложников, как было согласовано в субботу или в оставшиеся дни", - заявил он.

Частью второй фазы соглашения между Израилем и ХАМАСом является отказ группировки от управления Газой.