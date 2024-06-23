Какая разница между снятием и исключением из военного учета: объяснение

2024-06-23 12:30

В контексте военного учета в Украине существуют два важных понятия: снятие с учета и исключение из него. Хотя на первый взгляд они могут казаться похожими, между ними есть существенные отличия, которые важно понимать каждому военнообязанному.

Снятые и исключенные из военного учета это разные категории граждан. Если лицо признано непригодным к службе даже в военное время, его могут исключить из учета. Снятый человек с военного учета должен вернуться на учет через установленный законом период.

Следовательно, "исключенный" из военного учета теряет статус военнообязанного, его нельзя призвать во время мобилизации и вручить повестку. Такой человек не обязан проходить ВЛК и обновлять данные. Понятие "исключенный" постоянное.

Снять с военного учета могут следующие категории граждан.

Призывников, которые:

выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;

выбывают на срок более трех месяцев за пределы страны;

взятые согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получили звание офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

исполнили обязанности службы в военном резерве в течение первого и второго контрактов.

Военнообязанных, которые:

выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;

принятые на службу в Национальную полицию, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбыли более чем на три месяца за пределы страны;

в других случаях по решению Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки.

Резервистов, которые: