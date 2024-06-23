ВОЙНА В Украине Какая разница между снятием и исключением из военного учета: объяснение

2024-06-23 12:30

 

В контексте военного учета в Украине существуют два важных понятия: снятие с учета и исключение из него. Хотя на первый взгляд они могут казаться похожими, между ними есть существенные отличия, которые важно понимать каждому военнообязанному.

Снятые и исключенные из военного учета это разные категории граждан. Если лицо признано непригодным к службе даже в военное время, его могут исключить из учета. Снятый человек с военного учета должен вернуться на учет через установленный законом период.

Следовательно, "исключенный" из военного учета теряет статус военнообязанного, его нельзя призвать во время мобилизации и вручить повестку. Такой человек не обязан проходить ВЛК и обновлять данные. Понятие "исключенный" постоянное.

Снять с военного учета могут следующие категории граждан.

Призывников, которые:

  • выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;
  • выбывают на срок более трех месяцев за пределы страны;
  • взятые согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;
  • получили звание офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
  • прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;
  • исполнили обязанности службы в военном резерве в течение первого и второго контрактов.

Военнообязанных, которые:

  • выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;
  • принятые на службу в Национальную полицию, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
  • выбыли более чем на три месяца за пределы страны;
  • в других случаях по решению Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки.

Резервистов, которые:

  • выбывают в другую административно-территориальную единицу Украины к новому месту жительства;
  • принятые на службу в Нацполицию, ГБР, налоговую полицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу;
  • выбыли более чем на три месяца за пределы страны;
  • уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
  • других случаях по решению МО, СБУ, СВР.
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