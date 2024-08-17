Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету: Что они предполагают

Сегодня на заседании Кабмина было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов".
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Как отмечается, изменения касаются воинского учета призывников, проверки документов за рубежом, внесения лиц в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Военный учет для призывников
Юноши в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за рубежом.
Проверка документов за границей
Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембіта".
Внесение в реестр
Юноши в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.
Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.
Перечень граждан
Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.