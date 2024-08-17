ВОЙНА В Украине Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету: Что они предполагают

2024-08-17 14:30

 

Сегодня на заседании Кабмина было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов".

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как отмечается, изменения касаются воинского учета призывников, проверки документов за рубежом, внесения лиц в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Военный учет для призывников

Юноши в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за рубежом.

Проверка документов за границей

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембіта".

Внесение в реестр

Юноши в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.

Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.

Перечень граждан

Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.

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