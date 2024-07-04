Мобилизация: какие категории граждан могут исключить из военного учета – список

Какая процедура исключения из военного учета.
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокаты напоминают, что у некоторых категорий украинцев есть право на исключение из военного учета. Основания для этого прописаны в "Правилах военного учета".
Об этом пишет "Фокус".
Право на исключение из военного учета имеют лица, которые:
Как объясняют адвокаты, для исключения из военного учета военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП, подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие основания для исключения.
Если человек не согласен с решением военно-врачебной комиссии, он имеет право обжаловать его в суде.
"Согласно приказу 402 справку ВВК должны выдавать военнообязанному для ознакомления под роспись. Но как показывает практика, в 99% случаях этого не делают, чтобы у человека не было возможности обжаловать решение комиссии. Каждый раз придумывают новые причины. Говорят, что документа нет. Был случай, когда в ТЦК за подписью военкома написали, что не обязаны выдавать справку. И пока человек ищет законные способы его получить, чтобы обжаловать решение ВВК, его зачисляют в подразделение", - рассказал адвокат Олег Леонтьев.
В военно-учетном документе человеку должны поставить отметку "исключено из военного учета" и внести сведения в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.
После этого человек становится не военнообязанным и имеет право на выезд за границу в период действия военного положения.