ВОЙНА В Украине Мобилизация: какие категории граждан могут исключить из военного учета – список

2024-07-04 17:37

 

Какая процедура исключения из военного учета.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокаты напоминают, что у некоторых категорий украинцев есть право на исключение из военного учета. Основания для этого прописаны в "Правилах военного учета".

Об этом пишет "Фокус".

Право на исключение из военного учета имеют лица, которые:

  • были мобилизованы и приняты на военную службу. В таком случае военнообязанный приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть;
  • непригодные к военной службе с исключением из военного учета по заключению ВВК. В этом случае ключевым является признание человека непригодным. Вывод о непригодности и исключении из военного учета передается на утверждение в региональную ВВК;
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет;
  • прекратили гражданство Украины;
  • осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • отбывают реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.

Как объясняют адвокаты, для исключения из военного учета военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП, подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие основания для исключения.

Если человек не согласен с решением военно-врачебной комиссии, он имеет право обжаловать его в суде.

"Согласно приказу 402 справку ВВК должны выдавать военнообязанному для ознакомления под роспись. Но как показывает практика, в 99% случаях этого не делают, чтобы у человека не было возможности обжаловать решение комиссии. Каждый раз придумывают новые причины. Говорят, что документа нет. Был случай, когда в ТЦК за подписью военкома написали, что не обязаны выдавать справку. И пока человек ищет законные способы его получить, чтобы обжаловать решение ВВК, его зачисляют в подразделение", - рассказал адвокат Олег Леонтьев.

В военно-учетном документе человеку должны поставить отметку "исключено из военного учета" и внести сведения в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.

После этого человек становится не военнообязанным и имеет право на выезд за границу в период действия военного положения.

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