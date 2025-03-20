ВОЙНА В Украине У границы Украины около Сумской области концентрируется большая группировка врага

2025-03-20 08:26

Большое количество вражеских подразделений, которые участвовали в Курской операции, продвигаются к государственной границе около Сумской области. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск Северск полковник ВСУ Вадим Мысник в эфире телемарафона.

"Военное присутствие врага мы фиксировали вдоль всей границы и ранее, но не видели признаков формирования крупных группировок для осуществления наступательных действий. Конечно, если изменилась ситуация на смежной территории на Курщине, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе...

Наша задача - мы максимально укрепляем нашу систему обороны и продолжаем выполнять боевые задачи как на смежной территории (в Курской народной республике), так и на границе", - сказал Мысник.

По его словам, ситуация на севере остается стабильной.

"Кардинальных изменений оперативная обстановка не претерпевает. Враг ежедневно обстреливает пограничье вдоль всей полосы. То есть применяют практически весь имеющийся арсенал вооружения. Хотя здесь следует отметить, что очень активно они применяют FPV-дроны, сбросы из БПЛА, минометы, ствольную артиллерию", - рассказал он.

Угроза вражеских ДРГ остается, но Силы обороны контролируют ситуацию. Российские ДРГ применяются преимущественно на флангах, где наблюдается накопление врага. В то же время Силы обороны стараются своевременно их выявлять и уничтожать.

Спикер ОТГВ добавил, что на северной границе Черниговской и Сумской областей в последнее время увеличилось количество украинских мобильных огневых групп, которые уничтожают вражеские беспилотники.