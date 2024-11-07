ВОЙНА В Украине СБУ проводит масштабные контрразведывательные мероприятия в Сумской области

2024-11-07 13:35

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в городе Конотоп. Об этом сообщило управление спецслужбы в Сумской области.

"Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия в Конотопе Сумской области. Отработки проходят совместно с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводятся на территории города с учетом правового режима военного положения и с целью усиления контрдиверсионной защиты важных инфраструктурных объектов и мест массового пребывания людей в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, а также для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против государства".

В ходе проведения мероприятий возможны проверка документов граждан и осмотр автомобилей, а также ограничение прохода и проезда по улицам районного центра.

"В случае выявления обоснованных подозрений по отдельным лицам возможно проведение дополнительной проверки", - подчеркнули в спецслужбе.

В СБУ просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой удостоверяющие личность документы и соблюдать режим комендантского часа.