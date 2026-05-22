Політика Ірак і Пакистан уклали угоди з Іраном про постачання нафти та скрапленого природного газу з Перської затоки

2026-05-22 09:30

Ірак і Пакистан уклали угоди з Іраном про постачання нафти та скрапленого природного газу з Перської затоки. Про це повідомляє Reuters з посилаючись на п'ять обізнаних джерел.

Протягом останніх тижнів США блокували іранські порти. Іран спершу хотів зупинити рух через протоку, але тепер змінив позицію, зробивши її "контрольованим коридором".

Оскільки більша частина експорту нафти Іраку зазвичай транспортується через протоку, Ірак був серед виробників, які найбільше постраждали від її закриття. Пакистан, який намагався виступити посередником у конфлікті, значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв із Перської затоки і зіткнувся зі стрімким зростанням цін на паливо.

В межах угоди між Багдадом і Тегераном, два величезні іракські нафтовози (із близько 2 мільйонами барелів нафти кожен) пройшли через протоку в неділю.

Переговори підтвердили ще два джерела агентства – другий представник міністерства нафти Іраку та співрозмовник у судноплавній галузі.

За даними агентства, нині до Пакистану прямують два танкери, завантажені катарським СПГ, в межах ще одної двосторонньої угоди між Ісламабадом і Тегераном.

За словами джерел, ані Ірак, ані Пакистан не здійснювали прямих платежів Ірану чи його Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у зв'язку з транзитом.

Два джерела в галузі зазначили, що Катар не брав безпосередньої участі в цих двосторонніх угодах, але він поінформував США перед відправкою вантажів до Пакистану.

За словами джерел, всі інші країни теж думають про подібні угоди, оскільки зростання вартості енергії та перебої з постачанням сильно тиснуть, зокрема, на азіатські економіки.

До війни щомісяця через Ормуз пропливало близько 3000 суден. Нині трафік становить близько 5% від того рівня.