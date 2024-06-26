Политика Через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза, - посол Матернова

2024-06-26 17:37

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что через 10 лет или даже к концу этого десятилетия страна будет готова стать полноправным членом ЕС.

Об этом она сказала в комментарии для LIGA.net.

"Я абсолютно убеждена, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова до конца этого десятилетия", - подчеркнула дипломат.

Отвечая на вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей.

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По ее словам, 20 лет назад ВВП Польши был сопоставим с сегодняшним ВВП Украины.

"Поэтому географически Украина является крупнейшей страной Европы, но с точки зрения экономики ее можно сравнить с тем, где была Польша. Вступление Польши в ЕС - успех. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной", - добавила госпожа посол.

Переговоры о членстве Украины в ЕС

Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров, отметив, что путь будет сложным, но полным возможностей.