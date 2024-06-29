Политика Reuters: США предоставят Украине новый пакет военной помощи с ракетами ПВО HAWK

2024-06-29 12:30

 

Администрация Байдена объявит в понедельник о предоставлении Украине пакета помощи на 150 миллионов долларов, который будет включать ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Ожидается, что пакет помощи будет представлен в понедельник, 1 июля.

Кроме перехватчиков HAWK и 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, пакет будет включать другие виды вооружений и оборудования для поддержки оборонных нужд Украины.

Издание отмечает, что администрация (президента США Джо Байдена – ред.) реагирует на убедительные просьбы Украины о поддержке противовоздушной обороны, поскольку Россия в течение последних недель наносила удары по украинским энергетическим объектам.

Пакет будет предоставлен в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, который позволяет президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из американских запасов для поддержки союзников.

Reuters добавляет, что США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года.

Напомним:

  • Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 млн долларов США объявляли 7 июня.
  • Он стал возможным после того, как в апреле американский Конгресс после многих месяцев задержки одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине и союзникам на общую сумму почти 61 млрд долларов.
  • Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.
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