ВОЙНА В Украине В ISW проанализировали, действительно ли оккупанты потеряли элитную бригаду в Волчанске

2024-06-29 15:30

Российская 83-я бригада ВДВ понесла значительные потери на Харьковском направлении.

Российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную (ВДВ) бригаду на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Однако аналитики не нашли никаких доказательств этого заявления и оценивают его как "преувеличенное".

Украинские официальные лица недавно сообщили, что российские войска пытались вывести части 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады, ставшие небоеспособными после значительных потерь на Харьковском направлении.

"11 июня ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Временного Яра. Подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Зарковском направлении, вероятно, понесли значительные потери, сделавшие их небоеспособными, но бригада вряд ли уничтожена, тем более что остается непонятным, какую часть 83-й бригады ВДВ россияне перебросили из района Времен Яр на Волчанское направление", — указано в сообщении.

Добавим, воины 127-й отдельной бригады территориальной обороны после почти 9 месяцев адских боев в Запорожье заняли позиции севернее Харькова.