ВОЙНА В Украине На Закарпатье пограничники спасли ухилянтов, которые потерялись в горах и неделю выживали в снегу

2025-01-14 14:45

На Закарпатье пограничники совместно со специалистами Раховского горного поисково-спасательного отделения отыскали троих мужчин, которые потеряли ориентировку и просили о помощи, сообщает ГПСУ.

Применив квадрокоптер, пограничному наряду удалось обнаружить замерзших и дезориентированных "туристов".

У мужчин были признаки сильного переохлаждения. Всех их доставили в Центральную районную больницу Рахова для обследования и оказания медицинской помощи. Одному из них врачи диагностировали поверхностное обморожение участка голеностопного сустава и стопы.

"На момент обследования температура тела мужчины составляла 33,8", - отметили в сообщении.

Все мужчины намеревались незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Для воплощения экстремального замысла двое жителей Киевской области и один житель Донбасса еще 5 января отправились в горы по самостоятельно составленному маршруту. Несмотря на неплохую подготовку в преодолении высокогорья, им все же пришлось просить спасателей о помощи.

Относительно правонарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения. Вскоре оценку их действиям будет давать суд.