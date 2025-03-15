Курьезы Поддержавшие Трампа американские миллиардеры потеряли уже более 209 миллиардов долларов

2025-03-15 13:34

Пятеро миллиардеров, выразивших поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно потеряли 209 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Период между переизбранием Трампа и его инаугурацией был благоприятным для самых богатых людей мира - индекс S&P 500 установил несколько рекордных максимумов. Инвесторы активно вкладывали деньги в фондовый и крипторынки.

Однако ожидания дальнейшего роста рынка не оправдались. S&P 500 упал на 6,4% с момента вступления Трампа в должность. Массовые сокращения госслужащих и неопределенность по тарифам спровоцировали обвал рынка - лишь 10 марта индекс потерял 2,7%.

Компании гостей инаугурации вместе потеряли 1,39 триллиона долларов рыночной стоимости.

Так, состояние Илона Маска сократилось на 148 миллиардов долларов. Акции Tesla удвоились в цене после выборов в США, но затем потеряли все эти доходы. В Европе продажи Tesla упали на 70%, а в Китае - на 49%.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял 29 миллиардов долларов. В декабре 2024 года Amazon пожертвовал 1 млн долларов в фонд инаугурации Трампа. Но акции компании упали на 14% с 17 января.

Соучредитель Google Сергей Брин потерял 22 миллиарда долларов. В феврале акции Alphabet обвалились на 7% из-за слабых финансовых результатов, а компания пытается снизить давление правительства США, которое хочет разделить Google.

Компания Meta Марка Цукерберга росла на 19% с середины января по середину февраля. Однако позже ее акции потеряли все эти доходы, а состояние миллиардера сократилось на 5 миллиардов долларов.

Владелец LVMH Бернар Арно потерял 5 миллиардов долларов. Его состояние выросло после выборов в США, но потом большинство доходов обвалилось. На рынок роскоши давят возможные 10-20% пошлины на европейские товары.