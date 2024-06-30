Жизнь Тарифы и пенсии: к чему готовиться украинцам в июле

2024-06-30 09:30

С начала лета существенно вырос тариф на электроэнергию, потому уже в июле украинцы получат платежки с новыми суммами. В следующем месяце истекает срок подачи заявления на субсидию в неотапливаемый сезон. Массового повышения пенсий не будет, однако при определенных условиях выплаты могут пересчитать.

Подробно о том, сколько придется платить за коммуналку в июле, что будет с субсидиями и пенсиями

Платёжки с новыми суммами. Тарифы ЖКХ в июле

С 1 июня в Украине действует новый тариф на свет для населения. Повышение цены украинцы ощутят в июле, когда получат квитанции за предыдущий месяц.

Теперь за потребленную электроэнергию придется оплатить 4,23 грн/кВт-ч вместо 2,64 грн/кВт-ч. Обновленный "ночной тариф" для владельцев двухзонных счетчиков составляет 2,16 грн/кВт-ч (ранее 1,23 грн/кВт-ч).

Тариф на газоснабжение от крупнейшего оператора "Нафтогаз", обслуживающего более 90% бытовых потребителей, остается неизменным – 7,96 грн/куб*м.

Компания продлила срок действия тарифа "Фиксированный" до 30 апреля 2025 в соответствии с мораторием правительства на повышение стоимости отдельных услуг ЖКХ для населения из-за полномасштабной войны.

Указанный мораторий также распространяется на услуги теплоснабжения, распределение газа, горячую воду. Тарифы должны оставаться неизменными на весь период действия военного положения в стране и еще 6 месяцев после его отмены.

Тариф на холодную воду – следующий в очереди на повышение после электроэнергии. Впрочем, цена для абонентов большинства водоканалов пока держится на довоенном уровне, хотя НКРЭКУ (Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг) несколько раз пыталась установить новые цены.

При этом водоканалы ряда небольших городов и поселков повысили тарифы в среднем от 40% еще в прошлом месяце по согласованию с местными властями. В июле планируют установить новые цены в Покрове, Светлогорске.

Начисление субсидий на неотапливаемый сезон завершается

С 1 июля органы Пенсионного фонда больше не будут назначать субсидии на лето (неотапливаемый сезон), ведь истекает срок подачи заявления на получение компенсации на оплату услуг ЖКХ.

В соответствии с действующими правилами, в случае подачи заявления на субсидию в течение двух месяцев с начала неотапливаемого (отопительного) сезона, она назначается с начала такого сезона. То есть, если подать документы в течение мая-июня, субсидию начислят с 1 мая.

Следует отметить, что большинству получателей субсидию переназначили автоматически, это правило касается только отдельных категорий (ВПЛ, арендаторы жилья, когда количество фактически проживающих лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных и т.п.).

"Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к указанной категории лиц, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая – с начала неотапливаемого сезона", – отмечали в ПФУ.

Пенсии в Украине. Кому нужно обратиться за перерасчетом

С начала года состоялось несколько этапов массового перерасчета пенсий в Украине: индексации, в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты, работающим пенсионерам.

В дальнейшем доплаты и перерасчеты будут производиться только в индивидуальном порядке при определенных условиях.

Перерасчет неработающим пенсионерам

Пенсионер может обратиться за перерасчетом выплат в случае, если после достижения пенсионного возраста он или она продолжали работать, но недавно уволились.

В Пенсионном фонде разъяснили, что после сообщения об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышения, которые предусмотрены только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Надбавка по возрасту

Индивидуальные надбавки к пенсии предусмотрены при достижении 70, 75 и 80 лет. ПФУ их начисляет автоматически на основе информации из своей базы данных.

Пенсионеры, достигшие соответствующего возраста, в июле получат:

300 грн – в возрасте от 70 лет;

456 грн – в возрасте от 75 лет;

570 грн – в возрасте от 80 лет.

Надбавка от ООН

Программу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) для пенсионеров продлили до конца 2024 года.

На ежемесячную надбавку могут рассчитывать:

лица пенсионного возраста с маленькими пенсиями (менее 3250 грн),

которые проживают в зоне активных или возможных боевых действий,

и не получали с 1 марта 2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Размер доплаты равен разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают сейчас. Начисление средств производится автоматически без обращения лица в ВПП или в Пенсионный фонд Украины.