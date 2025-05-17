Жизнь Вспышка гепатита A в Киеве: госпитализированы десятки человек, в том числе 19 детей

2025-05-17 12:30

В Киеве в результате вспышки гепатита A госпитализировали 34 человека, в том числе 19 детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает hromadske.

Всего с момента регистрации вспышки в Соломенском районе в начале мая, медики зафиксировали 48 случаев заболевания, 26 из которых - среди детей. Вакцинацию уже прошли 210 человек: 192 ребенка и 18 взрослых.

По словам гендиректора Киевского городского центра контроля и профилактики заболеваний Сергея Чумака, сейчас продолжается эпидемиологическое расследование. Взяты на исследование первые образцы воды. Пробы взяли в трех учебных заведениях, а также проверили воду в укрытиях и из двух бюветов в Соломенском районе.

Образцы исследовали на бактериологические, химические и вирусологические показатели, в том числе на наличие вируса гепатита A. По результатам анализов, все исследованные образцы соответствуют нормам.