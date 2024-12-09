Политика Зачем на самом деле кандидат в канцлеры Германии сегодня прибыл в Киев

2024-12-09 13:32

Кандидат на пост канцлера Германии от ХДС Фридрих Мерц прибыл в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны своей партии. Он подчеркнул, что только сильная Украина способна заставить путина сесть за стол переговоров, и подчеркнул важность международной помощи для прекращения войны.

В программе визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мерц прибыл из Польши, а его визит держали в тайне до самого прибытия в украинскую столицу из соображений безопасности.

"Я прибыл в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская фракция ХДС/ХСС твердо поддерживает их. Мы хотим, чтобы эта ужасная война завершилась как можно скорее, а мир в Европе был восстановлен. Только сильная Украина сможет заставить Путина начать переговоры. Если наша поддержка Украины ослабнет, война будет продолжаться дольше", - заявил Мерц.

Визит Мерца состоялся через неделю после неожиданной поездки в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, также встречавшегося с Зеленским.

По словам Мерца, он намерен обсудить с украинским лидером дальнейшую стратегию действий, в частности, возможность поставки ракет Taurus. Ранее Мерц поддерживал эту идею, в отличие от Шольца, который категорически против.

Украинская армия сейчас стоит перед трудностями, особенно на востоке страны, где российские войска продолжают наступление. В связи с этим Украина рассчитывает на усиление международной военной поддержки.