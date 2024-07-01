ВОЙНА В Украине Польша с 1 июля меняет правила для беженцев из Украины – подробности

2024-07-01 21:37

 

Польша меняет правила пребывания украинцев.

Правительство Польши с 1 июля 2024 года меняет правила, регламентирующие нормы пребывания украинцев на территории страны. Ключевым элементом закона есть продление срока легального пребывания украинских беженцев.

Об основных изменениях для украинцев в эфире "Ранок.LIVE" рассказал директор представительства ZPP в Украине Назарий Волянский.

Он, в частности, отметил, что ранее украинцы имели 30 дней, когда они прибывали в Польшу, чтобы получить PESEL – идентификационный номер, дающий право на проживание на территории Польши, доступ к медицинским услугам и т.д. Уже с июля украинцы должны немедленно обратиться в местные органы власти, чтобы получить PESEL.

"Таким образом, Польша решила отрезать всех тех, кто нелегально пересекает границу Польши и попадает на территорию Республики. Они теперь будут вынуждены предъявить загранпаспорт. Раньше можно было предъявить любой документ (водительское удостоверение, украинский паспорт), сейчас необходимо предъявить загранпаспорт", - объяснил эксперт.

Также для украинцев водится плата за фото в местных органах власти для того, чтобы получить PESEL.

Украинские беженцы будут продолжать получать помощь в размере 800 злотых ежемесячно и 300 злотых единовременной выплаты на детей, идущих в польские школы.

Для граждан Польши, приютивших украинцев, отменят выплаты 40 злотых в сутки.

"Это говорит о том, что украинцы вынуждены будут найти самостоятельно жилье или переехать в общежитие", - отметил Назарий Волянский.

Также с 1 сентября все украинские дети будут вынуждены пойти в польские школы.

Украинцы, проживающие в Польше 365 дней с документом PESEL, смогут подать заявку на получение вида на жительство (карта побыту), что дает право проживать в Польше еще три года с правом остаться в стране.

Совет ЕС 25 июня принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2026 года.

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