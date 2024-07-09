ВОЙНА В Украине ВСУ успешно используют ATACMS в Крыму: Кирби назвал пораженные цели

2024-07-09 16:05


Наши воины уничтожили зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы врага.

Вооруженные силы Украины успешно использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы атаковать вражеские объекте на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщил на брифинге координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, украинские военные вновь доказали, что могут с помощью западной поддержки сдерживать самую большую армию в Европе.

"Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", - подчеркнул Кирби.

По словам координатора СНБ США, украинские защитники потопили крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту, и Черноморский флот РФ был вынужден покинуть захваченный полуостров.
Демилитаризация Крыма

Украина активно использует ракеты ATACMS для уничтожения российских объектов во временно оккупированном Крыму. В частности, вражеских систем С-400, пишет Forbes.

В Le Monde заявили, что после прибытия американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS украинская армия начала уничтожать российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму в рамках кампании по блокированию ее логистических маршруте.

Также не исключается, что эта кампания по методичному уничтожению ПВО России в Крыму может в конечном итоге открыть коридоры для F-16, чтобы они могли действовать на большой глубине.

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