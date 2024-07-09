ВОЙНА В Украине Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

2024-07-09 22:15

 

Франция и Швейцария предложили эвакуировать детей из киевской больницы "Охматдет" в свои клиники. Сейчас продолжаются переговоры по определению лучшего места назначения для пациентов.

Франция и Швейцария предложили эвакуировать детей из "Охматдета". Сейчас продолжаются переговоры и совещания директората, на которых обсуждается лучшее место для отправки пациентов.

Об этом сообщила пресс-секретарь больницы "Охматдет" Анастасия Магеррамова, в эфире телемарафона, пишет УНН.

Эвакуировать детей предлагает Франция и Швейцария. Прямо сейчас происходят переговоры и собрание директората, где обсуждается куда лучше отправить пациентов, потому что у нас были и есть самые тяжелые пациенты со всей страны и не везде они смогут получить такую помощь, которая была у нас. Для нас важно разработать алгоритм действий вместе со специалистами и Минздравом - сказала Магеррамова.

Напомним,

Также Германия и Польша предложили принять на лечение больных украинских детей после ракетного обстрела Россией детской больницы "Охматдет" в Киеве.

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