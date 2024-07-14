ВОЙНА В Украине Удар ракетой рф по "Охматдету": в Х-101 нашли детали неожиданного происхождения

2024-07-14 15:30

РФ производит в восемь раз больше ракет Х-101, чем до большой войны.

Российская ракета Х-101, которая ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве, имеет западные компоненты. Это свидетельствует о том, что Кремль успешно обходит санкции.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что Х-101 – одна из самых современных крылатых ракет России, а потому имеет решающее значение для усиления вражеской кампании воздушных ударов по Украине. Сейчас в РФ производят почти в восемь раз больше этих ракет, чем до полномасштабного вторжения в 2022-м, и все еще зависят от запчастей из западных стран – из США, в частности.

"Западные технологии дают возможность им строить эти умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить сквозь нашу слабую противовоздушную оборону", — отмечает ведущий научный сотрудник по санкциям в Институте KSE Елена Белоусова.

FT пишет, что санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов. Тем не менее, оборонный сектор страны-агрессора обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, которые не предназначены для военного использования. Именно этот переход виден из украинского анализа ракеты Х-101, выпущенной в январе этого года, который обнаружил 16 единиц электроники западного производства внутри ракеты.

Два компонента были маркированы как производимые швейцарской компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии, а остальные – американскими производителями микросхем. В частности, Texas Instruments, Analog Devices и Intel. Отмечается, что все товары предназначены главным образом для гражданских целей. Тем более – некоторые из них довольно старые.

Анализ российских документов, проведенный Financial Times, показывает, как российские компании в 2023 году смогли получить детали, идентичные тем, что были использованы в январской Х-101, просто купив их на открытом рынке и импортировав через Китай. И хотя в российских документах указано, что детали были изготовлены западными производителями, все они указаны как изготовленные в КНР, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.

"Анализ одного обломка, скорее всего, недооценивает степень зависимости России от иностранного производства. Согласно анализу Офиса президента Украины, предоставленному FT, укомплектованный Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства", — говорится в материале издания.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.