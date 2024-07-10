ВОЙНА В Украине Ударившая по "Охматдету" роССийская ракета Х-101 содержит западные комплектующие, - FT

2024-07-10 16:05

Отмечается, что Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран.

Ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнения экспертов и украинских чиновников.

"Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - говорится в публикации.

Указывается, что в 2021 году Россия произвела всего 56 ракет Х-101, а уже в 2023-м - 420.

Как отметила руководитель исследования санкций в Институте KSE в Киеве Елена Белоусова, западные технологии позволяют РФ создавать эти "более умные" ракеты, способные преодолевать противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

Отмечается, что анализ ракеты Х-101, выпущенной по Украине в январе, выявил в ее составе 16 электронных устройств западного производства. При этом два компонента были произведены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии, а остальные - американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Анализ российских документов показал, что российские компании в 2023 году получали подобные детали, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай, пишет Financial Times: "Вся продукция в основном предназначена для гражданского использования, причем некоторые из них довольно старые".

В Офисе президента Украины пришли к выводу, что Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Удар по больнице "Охматдет" 8 июля

Несмотря на имеющиеся доказательства того, что по детской больнице "Охматдет" 8 июля ударила российская ракета Х-101, в РФ продолжают лгать.

Так, комментируя ракетный удар, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не атакует гражданские объекты в Украине, а лишь "поражает военную инфраструктуру".

А представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по "Охматдету" якобы ударила одна из ракет ЗРК NASAMS.