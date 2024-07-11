Политика НАТО назвало Китай "решающим фактором" в войне рф: Пекин возмущенно отреагировал

2024-07-11 20:48

В КНР называют заявление Альянса "провокационными".

Китай раскритиковал НАТО из-за заявления Альянса о том, что КНР стала решающим фактором, способствующим войне агрессорки России против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Китая.

Пекин назвал заявления Североатлантического альянса "провокационными — содержащими явную ложь и клевету". В КНР говорят, что в НАТО был послан соответствующий протест.

Представительство Китая при ЕС заявило, что Пекин стремится к политическому урегулированию войны в Украине и якобы никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон в конфликте. Впрочем, отмечается, "нормальные торговые потоки" из РФ не должны быть нарушены или подвергаться принуждению.

Кроме того, Пекин предупредил Альянс держаться подальше от Азии, которая, подчеркивают в Китае, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".

"НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе... Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными государствами для сохранения гегемонии", – говорится в заявлении КНР.

Заявление НАТО

В итоговом коммюнике страны НАТО осудили КНР и потребовали от Китая "прекратить какую-либо материальную и политическую поддержку военных действий России". В совместном заявлении говорится, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай не избежит последствий за помощь России в войне против Украины. Вот почему это не останется для Пекина без последствий.

По его словам, Пекин предоставляет Москве оборудование двойного использования, микроэлектронику, многие другие инструменты, позволяющие производить ракеты, бомбы, самолеты, оружие, которое россияне используют для атак по Украине.